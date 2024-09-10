نائب رئيس وزراء ايرلندا الشمالية يشيد بنهج الحكومة البريطانية في التعامل مع الاضطرابات

نال نهج حكومة حزب العمال البريطاني إزاء إرث الماضي المضطرب لايرلندا الشمالية إشادة بوصفه "تغييرا كبيرا" عن نهج الإدارة السابقة.

ورحب نائب رئيس وزراء ايرلندا الشمالية مايكل مارتن بالمشاورات مع ضحايا الاضطرابات والتعهدات بالتعامل مع قانون الإرث المثير للجدل، والذي سنته الحكومة البريطانية المحافظة السابقة.

وكانت القضية قد أثارت انقساما بين الحكومتين البريطانية والايرلندية، حيث رفع الايرلنديون دعوى قضائية ضد بريطانيا بسبب القانون في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مارتن قوله اليوم الاثنين في مدينة نيوري إنه يرغب في أن يتم التعامل مع قضية الإرث وأن تتمكن عائلات الضحايا من الوصول إلى الحقيقة أو العدالة.

وقال "أرحب بشدة بالمبادرات والقرارات التي تم اتخاذها من جانب وزير الدولة هيلاري بين فيما يتعلق بالحصانة والتحقيقات وتسهيل عودة القضايا المدنية".





