إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ترصد منحا بقيمة ملياري دولار لتطوير البنية التحتية للمطارات

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية اليوم الاثنين، عن 519 منحة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 9ر1 دولار لتطوير البنية التحتية للمطارات في 48 ولاية أمريكية وجزر جوام ومارشال وميكرونزيا ونورثرن ماريانا وبورتوريكو وجزر فيرجن.

وكانت الإدارة قد أعلنت عن منح بقيمة 269 مليون دولار في العام المالي الماضي لتمويل 62 مشروعا في 56 مطارا أمريكيا. ويأتي برنامج المنح التنافسي في إطار برنامج تحسين المطارات بهدف مساعدة ملاك ومشغلي المطارات في تطوير وتحسين منظومة المطارات في الولايات المتحدة.

وقالت بيتي بوتيجيج وزيرة النقل الأمريكية إن "مشروعات التمويل لإدارة الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس تجعل المطارات الأمريكية أكثر أمنا وفاعلية للركاب الذين يسافرون عبرها و للعاملين في المطارات وشركات الطيران الذين يعملون بلا ككل بعيدا عن الأضواء لجعل هذا النظام المعقد يعمل بسلاسة ... المنح التي أعلناها اليوم ستحسن العمليات الجوية لعشرات المطارات وتضمن احتفاظ الولايات المتحدة بريادتها العالمية في عالم الطيران".

يذكر أن هذه الجولة الخامسة من منح برنامج تحسين المطارات، وهي الأكبر التي يتم إعلانها حتى الآن. وهي تمول مجموعة من المشروعات بينها تحسينات على عوامل السلامة والاستدامة وتقليل الضجيج في المطارات من كل الأحجام في مختلف مناطق الولايات المتحدة.