يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.. مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 36 26

بنها 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 37 26

كفر الشيخ 36 27

المنصورة 36 27

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 32 27

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 38 26

السويس 38 27

العريش 35 24

رفح 34 23

رأس سدر 38 27

نخل 36 20

كاترين 31 18

الطور 35 27

طابا 36 28

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 36 26

العلمين 35 24

مطروح 36 25

السلوم 37 26

سيوة 39 24

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 29

شلاتين 39 28

حلايب 36 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 37 26

بني سويف 38 26

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 40 26

قنا 41 28

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 40 25

أبوسمبل 41 26

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى



مكة 42 30

المدينة 43 30

الرياض 43 30

المنامة 41 32

أبوظبى 39 30

الدوحة 43 32

الكويت 47 32

دمشق 35 18

بيروت 31 26

عمان 32 20

القدس 31 20

غزة 31 26

بغداد 48 29

مسقط 33 30

صنعاء 29 15

الخرطوم 38 27

طرابلس 29 24

تونس 31 22

الجزائر 28 19

الرباط 25 18

- وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 34 14

إسطنبول 28 22

إسلام آباد 35 24

نيودلهي 33 27

جاكرتا 34 24

بكين 27 17

كوالالمبور 32 24

طوكيو 34 25

أثينا 28 22

روما 31 18

باريس 19 12

مدريد 29 16

برلين 20 14

لندن 19 08

مونتريال 20 12

موسكو 28 14

نيويورك 27 18

واشنطن 30 15

نواكشوط 35 25

أديس أبابا 22 12