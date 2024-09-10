قال مصدران مطلعان لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن جزءاً مهماً من استعدادات نائبة الرئيس والمرشحة للرئاسة بسباق نوفمبر كامالا هاريس لمناظرة الرئيس السابق والمرشح للرئاسة دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، استلزم الاستعداد لـ"إهانات" محتملة و"تعليقات مهينة" و"سباب" من الأخير.

ولم يذهب الفريق الذي يساعد في إعداد هاريس بعيداً، بل تابع تعليقاته العلانية الأخيرة، من بينها التجمعات السياسية، لتكوين صورة عن أنواع الأشياء التي ربما يقولها مرشح الحزب الجمهوري على منصة المناظرة.

وقال مستشار بارزة لـ"سي إن إن": "فقط انظر إلى تجمعاته الانتخابية. تجمعاته هي استعراض للمناظرة". هذا ووصف ترامب هاريس مؤخراً بـ"البغيضة"، متسائلا عما إذا كانت سوداء وأهان ذكائها.

وبينما كانت تستعد فيما يتعلق بمواقف ترامب من السياسة والتعليقات السابق وحتى الإهانات التي وجهها لها، تعرض شخصان تحدثت معهما بشكل كثيف، وهما الرئيس جو بايدن والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون، لإهانات من جانب الرئيس الجمهوري على منصة المناظرة.

وبعد أسابيع من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، حيث قبلت هاريس رسميا ترشيح الحزب لها للرئاسة، يعتقد مستشارو نائبة الرئيس أن المناظرة فرصة بالغة الأهمية للتحدث إلى الناخبين.