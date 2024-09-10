قوات إسرائيلية توقف قافلة أممية في غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين ،إنه أوقف قافلة مركبات تابعة للأمم المتحدة في شمال غزة، ولفت إلى تلقيه "معلومات استخباراتية تشير إلى وجود عدد من الفلسطينيين المشتبه بهم على متنها".

وتم إيقاف القافلة لاستجواب المشتبه بهم.

وأضاف الجيش أن المركبات المشكوك بأمرها كانت تنقل موظفين بالأمم المتحدة، مضيفا أن الواقعة لا تزال مستمرة.

وأفادت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية بأن فلسطينيين مشتبه بهما "تسللا" إلى القافلة وتحصنا في إحدى المركبات.

وبحسب القرير ، أطلق الجنود الإسرائيليون طلقات تحذيرية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كل ما يمكنني قوله في هذه المرحلة، إننا على علم بحادث لا يزال مستمرا ويتعلق بأفراد الأمم المتحدة ومركباتها. (نحن) نعمل على إثبات الحقائق (وأولويتنا) الأولى هي سلامة وأمن زملائنا".

يشار إلى أن العلاقات توترت بين إسرائيل والأمم المتحدة بشكل خاص خلال الحرب المستمرة في غزة.