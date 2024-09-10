منظمة: مقتل نحو 200 من نشطاء البيئة حول العالم في 2023

قُتل ما يقرب من 200 من نشطاء البيئة حول العالم في عام 2023، وفقا لتقرير صدر اليوم الثلاثاء عن منظمة "جلوبال ويتنس" غير الحكومية.

وأفادت المنظمة بأن أكثر الدول خطورة على المدافعين عن البيئة كانت كولومبيا، تلتها البرازيل ثم المكسيك وهندوراس، حيث سجل التقرير أن 85% من حالات القتل كانت في أمريكا اللاتينية.

وقالت لورا فورونيس، مؤلفة التقرير: "مع تسارع أزمة المناخ، يواجه أولئك الذين يستخدمون أصواتهم للدفاع عن كوكبنا العنف والترهيب والقتل". وأضافت: "تُظهر بياناتنا أن عدد القتلى لا يزال مرتفعا بشكل مقلق، وهذا الوضع ببساطة غير مقبول ."

ووفقا للتقرير، فإن النشطاء الذين يناضلون ضد التعدين وصيد الأسماك وقطع الأشجار والأعمال الزراعية وبناء الطرق والبنية التحتية ومحطات الطاقة الكهرومائية يعيشون في خطر كبير. وغالبا ما تمر الجرائم دون عقاب.

وقالت فورونيس: "لا يمكن للحكومات أن تقف مكتوفة الأيدي، يجب عليها اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدافعين ومعالجة الأسباب الكامنة وراء العنف ضدهم." وأضافت: "النشطاء ومجتمعاتهم أساسيون في الجهود المبذولة لمنع وإصلاح الأضرار الناجمة عن الصناعات التي تضر بالمناخ. لا يمكننا تحمل فقدان المزيد من الأرواح، ولا ينبغي لنا التسامح مع ذلك."