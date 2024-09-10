الخارجية التركية تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي لخيام النازحين في خان يونس

أدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات قتل إسرائيل عشرات الفلسطينيين باستهداف خيام المدنيين بمنطقة يفترض أنها «آمنة» في مدينة خان يونس.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن «حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تمارس الإبادة الجماعية في غزة، أضافت بهذا الاستهداف جريمة جديدة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها».

وشددت على أن «مرتكبي هذه الجرائم سيحاسبون أمام القانون الدولي»، قائلة إن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في مسيرتهم من أجل العدالة والحرية.

وارتكب الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم، مجزرة جديدة في قطاع غزة، إذ شن غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب القطاع.

ووقعت المجزرة قرب مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا وإصابة 60 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير أيضا من المواطنين في عداد المفقودين.

وقال الدفاع المدني، إننا «أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، وأن «هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال بفعل الصواريخ الارتجاجية».