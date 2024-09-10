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وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يعتزمان زيارة كييف هذا الأسبوع

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 5:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 5:45 م

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي عزمهما زيارة أوكرانيا معا هذا الأسبوع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء على هامش محادثات بلينكن في لندن.

وأشار بلينكن إلى أن الرحلة المشتركة تأتي في وقت حاسم بالنسبة لأوكرانيا. وأضاف أن روسيا تصعد من عدوانها ضد المدنيين والبنية التحتية المهمة والجيش الأوكراني.

وقال بلينكن: "نرى زيادة في هجماتها على المدن وعلى السكان ، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية للطاقة والكهرباء، وذلك قبل أشهر الشتاء الأشد برودة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد توجه إلى العاصمة البريطانية في بداية هذا الأسبوع لمناقشة تعميق التعاون مع لندن. ومن المقرر أن يلتقي أيضا برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي من المتوقع أن يزور واشنطن في نهاية الأسبوع.


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