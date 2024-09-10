راهول غاندي يتحدث في أمريكا عن قضايا البطالة والتعليم والتكنولوجيا

بحث زعيم المعارضة في الهند راهول غاندي، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، قضايا تتعلق بالبطالة والتعليم والتكنولوجيا، حسبما أفادت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء.

وأوضح غاندي أثناء لقاء مباشر مع طلاب جامعة تكساس في ولاية دالاس الأمريكية ، أن الهند والغرب يواجهان أزمات تتعلق بالوظائف، مشيرا إلى أنه يتعين على الهند تعزيز قدراتها الإنتاجية.

وأشار إلى أنه في حين أن كثيرا من الدول تكافح البطالة، فإن دولا أخرى مثل الصين وفيتنام ليست كذلك، وأرجع السبب في ذلك إلى تحول تاريخي في الإنتاج العالمي.

وألمح غاندي إلى أن الإنتاج انتقل من الغرب إلى كوريا الجنوبية واليابان، والآن الصين ، بسبب تراجع الغرب عن التصنيع.

ودفع غاندي بأن الهند بحاجة إلى إعادة التفكير في نهج التصنيع الخاص بها، وإلى مواءمته مع المبادئ الديمقراطية.

وقال غاندي إن الهند لا تفتقر للمهارات، ويمكنها أن تنافس الصين إذا بدأت في مواءمة نفسها من أجل الإنتاج، مشددا على ضرورة تشجيع التدريب المهني لسد الفجوة بين نظام الأعمال والنظام التعليمي.

وفيما يتعلق بالتعليم، انتقد غاندي عدم احترام الأفراد المهرة ودعا إلى تعزيز التكامل بين التعليم والتدريب المهني.

ويقوم غاندي بزيارة غير رسمية لأمريكا، لمدة أربعة أيام، يلتقي خلالها الجاليات الهندية في دالاس وتكساس وواشنطن.