وزير الخارجية التركي: النظام العالمي فشل في وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن «النظام العالمي فشل في وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني».

وأضاف خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة 162 للجامعة العربية، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العقاب الجماعي للمواطنين في غزة أصبح منتشرا ووصل إلى الضفة الغربية، معقبًا: «علينا أن نتضامن بشكل أكبر لوقف آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة».

ولفت إلى أن «تركيا أوقفت الحركة التجارية مع إسرائيل ولن تستأنفها إلا بعد استقرار الوضع في قطاع غزة»، مشيرا إلى أنه يجب محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية.

وأوضح أن «الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويجب وقف العنف الذي يرتكبه الاحتلال في قطاع غزة، كما يجب إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى».

وتابع أن تركيا ستواصل جهودها للضغط على المجتمع الدولي من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية، مشددا على أن حماية المواطنين في غزة وتقديم المساعدات مسؤولية دولية