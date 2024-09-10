تايهان للكابلات الكورية الجنوبية تكمل إنشاء أول مصنع للألياف الضوئية في الكويت

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أعلنت شركة تايهان للكابلات والحلول الكورية الجنوبية الانتهاء من أعمال البناء لأول مصنع لكابلات الألياف الضوئية في الكويت.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن شركة تايهان الكويت هي أول شركة كويتية لصناعة كابلات الألياف الضوئية، وتم تأسيسها من خلال استثمار مشترك من شركة تايهان للكابلات والحلول وشركة رانك للتجارة العامة والمقاولات الكويتية.

وتم إنشاء المصنع على مساحة 5 آلاف متر مربع في منطقة ميناء عبد الله الصناعية، جنوب شرق مدينة الكويت.

ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاج كابلات الألياف الضوئية في منتصف هذا الشهر.

وتعتزم شركة تايهان للكابلات والحلول التركيز على سوق كابلات الألياف الضوئية في الكويت في البداية لأنها تعتمد حاليا بالكامل على الواردات.

كما تخطط الشركة لتوسيع تواجدها في الدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي زياد الناجم إنه يأمل أن يؤدي الإنتاج المحلي لكابلات الألياف الضوئية إلى التطور في صناعة المعلومات والاتصالات بسرعة أكبر.