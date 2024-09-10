واشنطن: نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هجوم المواصي

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن مسئول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قوله إن واشنطن ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من إسرائيل عن كيفية تطور الهجوم على المواصي في خان يونس.

كما أعرب كيربي عن القلق الكبير إزاء التقارير التي تفيد بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المواصي. هذا وانتشلت فرق الدفاع المدني 40 شهيدا و60 جريحا إثر استهداف طيران الاحتلال خيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس، ولا تزال هناك عائلات كاملة اختفت تحت الرمال جراء المجزرة، بحسب "الجزيرة".

وقال الدفاع المدني إن طيران الاحتلال استخدم صواريخ ارتجاجية ثقيلة في الغارات، مما أحدث 3 حفر عميقة في المكان المستهدف.