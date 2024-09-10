سموحة يبدأ فترة الإعداد البدني والفني استعدادًا للموسم الجديد

بدأ الفريق الأول لكرة القدم في نادى سموحة الرياضى بالإسكندرية، تحت قيادة الكابتن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون، فترة الإعداد البدنى والفنى للاعبين، مساء أمس على ملعب النادى استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، 2024/2025.

وقرر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خوض التدريبات صباحًأ ومساءاً من اجل الدخول في أجواء المباريات الرسمية، والعودة من جديد إلى الملاعب استعداد للموسم الكروى المقبل.

ومن المقرر وصول اللاعبين الأفارقة خلال الايام المقبلة نظراً تأخر حصولهم على التأشيرات وظروف الطيران في بلادهم من أجل الانضمام إلى تدريبات الفريق، التي تقرر من خلال القيادة الفنية أن تقام على فترتين صباحية ومسائية .

وحرص محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، على زيارة المران الأول للفريق مساء أمس، بحضور الكابتن أحمد سامي، المدير الفنى للفريق.

كما حضر التدريبات الأولى، إيمان جابر عضو مجلس إدارة النادي واللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي ومحمد رجب المدير المالي للنادي.