مقتل امرأة حامل تحت أقدام قطيع أفيال برية في سومطرة الإندونيسية

قُتلت امرأة حامل تحت أقدام قطيع من الأفيال البرية في جزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما أفادت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة المحلية أن المرأة، التي تم تحديدها باسم كارزيني، كانت تحاول حماية مزرعة عائلتها لزراعة المطاط من الأفيال في منطقة موارا لاكيتان في جنوب سومطرة عندما هاجمها القطيع يوم الأحد، وفقا لما قاله رئيس الشرطة المحلية محمد كريم.

وقال كريم: "حاولت الضحية إخافة القطيع من خلال طرق وعائين لتخزين السوائل لإحداث ضجيج عالٍ، لكن بدلا من التراجع، اندفعت الأفيال نحوها، مما أدى إلى وفاتها."

وقعت الحادثة في منطقة معروفة بكثافة عدد الأفيال البرية فيها، والتي تتجول في كثير من الأحيان في قطعان تصل إلى 100 حيوان.

وأفادت السلطات المحلية بأن حالات المواجهات بين البشر والأفيال أصبحت أكثر شيوعا، مع تقارير عن أفيال تدمر المحاصيل والمنازل كل بضعة أشهر.

وأضاف كريم: "الحوادث المميتة نادرة. وهذه هي أسوأ حالة شهدناها حتى الآن"، داعيا السكان لتجنب مواجهة الأفيال إذا صادفوها.

وبعد الحادث، تم إرسال فريق من وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية الحكومية إلى الموقع للتحقيق.





