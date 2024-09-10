 بدء أعمال ترميم تمثال أبو الهول بالحديقة المتحفية بمنطقة آثار ميت رهينة - بوابة الشروق
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بدء أعمال ترميم تمثال أبو الهول بالحديقة المتحفية بمنطقة آثار ميت رهينة

إسلام عبد المعبود
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 11:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 11:29 ص

بدأت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في أعمال الترميم الدورية لتمثال أبو الهول المعروض بالحديقة المتحفية بمنطقة آثار ميت رهينة، وذلك في إطار دورها في الحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي.

وقال محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال ترميم التمثال جاءت ضمن أعمال الترميم الدورية التي تتم لجميع القطع الأثرية المعروضة بالحديقة المتحفية للمنطقة بما يساهم في الحفاظ عليها من عوامل الزمن.

وأكد أن أعمال الترميم ستشمل تثبيت ما تم من أعمال ترميم سابقة خلال تسعينات القرن الماضي للأنف والقدم والتي تساقطت عدة مرات بفعل الزمن وعوامل التعرية.

ويعد هذا التمثال هو ثاني أكبر تماثيل لأبو الهول ضخامة بعد تمثال منطقة أهرامات الجيزة، وقد عثر عليه عالم الآثار البريطاني "فلندرز بتري" أثناء أعمال الحفائر بحرم معبد بتاح بالمنطقة الجنوبية الشرقية لمنطقة ميت رهينة، وهو مصنوع من الألباستر من عصر الأسرة 18، ثم أعيد استخدامه في عصر الرعامسة.


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