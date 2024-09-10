إبراهيم نور الدين يكشف كواليس حديثه مع محمد معروف بشأن ركلة جزاء ماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام، أنه تواصل مع محمد معروف الحكم الدولي عقب مباراة منتخب السنغال وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

أضاف إبراهيم نور الدين في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار":" تحدثت مع معروف، حول لقطة عدم تسديد ساديو ماني ركلة الجزاء ورفضه استمراره في الملعب".

أضاف:" بالفعل هناك قانون يؤكد بأن اللاعب الذي سيسدد ركلة الجزاء وتلقى العلاج داخل الملعب لا يخرج".

أتم: "الحالة هي أنه لا بد أن يكون اللاعب تعالج سريعًا داخل الملعب، ولكن معروف رأى أن ماني تأخر في العلاج داخل الملعب، ولذلك أصبحت حالة تقديرية وقرر خروجه".