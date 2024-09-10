قصور الثقافة تختتم فعاليات مهرجان أهالينا الصيفي بقرية قلوصنا بالمنيا

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اختُتمت فعاليات مهرجان أهالينا الصيفي بمركز شباب قرية قلوصنا، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامجها الصيفية المكثفة بجميع المحافظات.

شهد حفل الختام المهندس توحيد عامر، عضو مجلس النواب بسمالوط، وضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ورحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، وجاسر شحاتة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب قلوصنا، ولفيف من المثقفين وعدد غفير من أهالي القرية.

استهلت الفعاليات بتفقد الحضور للورش الفنية والحرفية، وعبّر رئيس الإقليم عن سعادته البالغة لحضور الحفل، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من هيئة قصور الثقافة لنشر الوعي الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية للشباب والأطفال بجميع المحافظات، خاصة في صعيد مصر.

كما شهدت الفعاليات لقاء بعنوان "المواطنة والانتماء للوطن"، أكد خلاله الأديب د. شعبان عبد الحكيم على ضرورة تربية النشء على احترام الرأي الآخر وتثقيفهم في مختلف المجالات، لإعداد جيل قادر على بناء الوطن، واختتم حديثه بتقديم قصيدة بعنوان "أغنية الوطن".

أعقب ذلك فقرة لاكتشاف مواهب في الإلقاء الشعري والغناء والإنشاد الديني، واستمر توافد الرواد على معرض الكتاب الذي ضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

واختتمت الفعاليات بباقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية لفرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد شحاتة، منها "أمانة يا مراكبي"، "التنورة"، "يا بنت يا ملاية"، و"شعبيات"، وذلك عقب تكريم الأطفال الموهوبين بالقرية وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب قلوصنا بمنحهم شهادات تقدير.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي" بالمنيا خلال شهر أغسطس الماضي، بحضور غفير لأهالي قرية أبو حسيبة بمركز مطاي، ومن المقرر أن تنتقل فعالياته إلى قرية بني عبيد بأبي قرقاص يومي 11 و12 سبتمبر، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

من ناحية أخرى، عقد نادي أدب المنيا لقاء بعنوان "الوعي الثقافي واستشراف المستقبل الإبداعي في صعيد مصر"، بقصر ثقافة المنيا وبالتعاون مع نادي أدب مكتبة مصر العامة، بمشاركة الشاعرين مختار عبد الفتاح، رئيس نادي أدب قصر ثقافة المنيا، وجابر الزهيري، رئيس نادي أدب مكتبة مصر العامة، والفنان التشكيلي فتحي إدريس، ونخبة من أدباء ومبدعي المنيا.

استهل رئيس نادي الأدب حديثه منوهًا بدور أندية الأدب في إثراء المحتوى الثقافي والفكري، مؤكدًا على أهمية قصور الثقافة في نشر الوعي وبناء الذات.

من ناحيته، أوضح رئيس نادي أدب مكتبة مصر العامة مفهوم الاستشراف، مشيرًا إلى أن الأدب عالج موضوع الاستشراف كونه متصلًا بحياة الإنسان، حيث اهتم بعض الأدباء بالأحداث الواقعية للتنبؤ بالمستقبل من أجل مجتمع مثالي، بينما حاول آخرون المزج بين العلم والخيال معًا.

تناول الفنان فتحي إدريس دور الفن التشكيلي المعاصر في استشراف المستقبل الإبداعي، موضحًا أن الأدب والفن وجهان لعملة واحدة، كما أكد على دور قصور الثقافة في إعداد المبدعين من الشباب من خلال اللقاءات الأدبية والندوات التثقيفية الدورية، والحرص على تطوير العمل الثقافي ونشر الإبداع الأدبي.

واختتمت الفعاليات بإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية بحضور نخبة من الشعراء المبدعين، من أبرزهم أحمد الفيومي، علي محيي، محمد راغب، حسين المسلمي، صافي الجازوي، مجدي زكي، مديحة حمدي، وياسمين أحمد.