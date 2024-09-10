أسر الرهائن الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة فورية مع حماس للإفراج عن المتبقين

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وصفت جماعة تمثل عائلات المواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية، يوم الإثنين، ظروف الاحتجاز التي يتعرض لها الرهائن بأنها "مروعة".

وقالت جماعة "منتدى عائلات الرهائن"، استنادا إلى تحقيق أولي من الجيش، إن هناك تفاصيل حول الحرمان الشديد المرتبط بستة رهائن تم العثور عليهم مؤخرا موتى في غزة.

وأعرب المنتدى عن "قلق بالغ" من نتائج التحقيق الأولي في مصير الرهائن الذين قتلوا مؤخرا وأضاف: "تفضح هذه النتائج، التي قدمت للعائلات المكلومة، واقعا مروعا تماما عانى منه الرهائن."

وتم عرض نتائج التحقيق على أقارب الرهائن، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي رسميا على الأمر.

ويُطالب منتدى عائلات الرهائن بإبرام صفقة فورية مع حماس للإفراج عن الرهائن المتبقين في غزة.