السعودية: تأخر الوصول لوقف إطلاق النار بغزة دليل متكرر لفشل منظومة الأمن الدولي

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن تأخر الوصول لوقف إطلاق النار في غزة دليل متكرر لفشل منظومة الأمن الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذا المستوى من القتل والدمار والتعدي على كل قوانين حقوق الإنسان بعجز من المنظومة الدولية عن التصدي له يعني أن هناك ضرورة للحوار ليس فقط على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار لكن إعادة النظر في هذه المنظومة.

وشدد على أنه يتم بذل كل ما يمكن لتوحيد الجهود لزيادة الضغط على المجتمع الدولي للتعامل بجدية مع الكارثة الإنسانية في غزة، موضحًا أن التعنت الإسرائيلي ورفض الوصول لوقف إطلاق نار يستدعي أن يكون هناك مزيد من الأصوات من العالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع للدفع نحو وقف إطلاق النار إتساقًا مع مبادئ القانون الدولي.

ونوه بأن المطلوب فقط هو تطبيق القانون الدولي، وهو أمر ليس بالمستحيل، موضحًا أن السؤال للمجتمع الدولي عما إذا كان هذا القانون له معنى أم أن تطبيقه به انتقائية.

ولفت إلى أن الجواب على هذا السؤال ربما يكون واضحًا، وله تبعات على المدى البعيد وهو جزء من الحوار الذي يُجرى مع الشركاء الدوليين.