روسيا تبدأ مناورات بحرية ضخمة بمشاركة أكثر من 400 سفينة و90 ألف مقاتل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح البحرية بدأ تدريبات استراتيجية واسعة النطاق ،بمشاركة أكثر من 400 سفينة حربية، منها غواصات، وأكثر من 90 ألف مقاتل.

وتجري التدريبات تحت اسم "أوشن 2024" في المحيط الهادئ والمحيط القطبي الشمالي، وفي بحر البلطيق وبحر قزوين، وكذلك في البحر المتوسط، حيث تحتفظ روسيا بقاعدة في مدينة طرطوس الساحلية السورية.

ومن المقرر أن تنتهي التدريبات في 16 سبتمبر الجاري.

كما أرسلت الصين أربع سفن حربية وسفينة إمداد إلى خليج بطرس الأكبر، في شمال غرب المحيط الهادئ قبالة أقصى شرق روسيا، للمشاركة في التدريبات، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة أن البلدين يتطلعان إلى التدرب على حماية قنوات الاتصال خلال التدريبات.

كما يُعتقد أن أكبر تدريب بحري للعام الجاري، أوشن 2024، يهدف إلى إستعراض القوة للقوى الغربية وسط استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.