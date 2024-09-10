وزير عراقي: مهتمون بالشراكة مع الشركات الأمريكية والغربية في مجال النفط والغاز

أكد نائب رئيس الحكومة العراقية لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الإثنين، أن العراق مهتم جدا بالتعاون مع الشركات الأمريكية والغربية التي ترغب بزيارة العراق للعمل في مجال الطاقة والنفط والغاز.

وقال وزير النفط العراقي، خلال اجتماع مجلس الأعمال العراقي الأمريكي خلال زيارته الحاليه إلى الولايات المتحدة، إن العراق "سيعمل على إرسال وفود عالية المستوى لزيارة الولايات المتحدة لبحث ومناقشة المشاريع المقترحة للوصول إلى مستويات شراكة ستراتيجية تخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف".

وأكد أن الوفد العراقي الذي يزور الولايات المتحدة حاليا " يضم نخبة من أصحاب التخصص والقرار في الشؤون الفنية والنفطية والاستثمارية من أجل إطلاق جولة جديدة من جولات تفعيل الأطر المرسومة مسبقا ولفتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة بين الطرفين".

وأوضح أن العراق في موقع متقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والإقليمي وهذا متأتي من إحتياطاته النفطية التي تزيد على 145 مليار برميل نفطي مستكشف وبسعة إنتاج تزيد عن خمسة مليون برميل يوميا مع إحتياطي غازي مؤكد يزيد عن 130 تريليون قدم قياسي مكعب، تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والعالمي" .

وقال الوزير العراقي إن بلاده تنفذ حاليا " مشاريع لاستثمار الغاز أعطت تقدما واضحا في استثمار الغاز من الحقول المختلفة فقد كانت نسبه الغاز المستثمر لا تزيد على 51 % من الغاز المصاحب عام 2022 ازدادت هذه النسبة إلى أكثر من 65 % في العام الحالي بعد تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة باستثمار الغاز من خلال التعاون مع الشركات العالمية والجهد الوطني وسيتم إيقاف حرق الغاز تماما في العراق مع نهاية سنة 2028".

وكشف وزير النفط عن " أن الحكومة العراقية أصدرت العام الحالي تعليمات مفصلة لأنماط الشراكة والاستثمار تؤشر العزم على تنويع مصادر تمويل المشاريع كما تتبنى الحكومة اليوم المشاريع المتكاملة للاستفادة من القيمة المضافة لإنتاج النفط الخام والغاز تتضمن هذه المشاريع إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب و توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة ليكون مشروع متكامل من جميع النواحي".