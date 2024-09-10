كمال أبو رية يكشف سر عدم زواجه بعد انفصاله عن ماجدة زكي وعلاقته بأسرته

كشف الفنان كمال أبو رية عن سبب عدم زواجه بعد انفصاله عن الفنانة ماجدة زكي في الأربعينيات من عمره، قائلًا إنه شخصية تحب الحرية.

ولفت خلال تصريحاته برنامج "مع خيري" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء الإثنين، إلى أن لديه 3 أبناء من زوجته الفنانة ماجدة زكي، مضيفا أنهما يحافظان على علاقة جيدة رغم الانفصال.

ورد على تساؤلات الجمهور حول إمكانية عودتهما لبعضهما، لا سيما وأنها لم تتزوج أيضًا من بعده، قائلا "أريد أن أطمئن الناس، كإننا متزوجين ببعض الاستثناءات، الأسرة تعيش في بيتي ومكتبي في الدور الأرضي، وبذهب لاستخدامه إلى الأن، وأولادي دايما معايا، وفي تواصل دائما معاها لو أي مشكلة عند الأولاد، والأمور أفضل كثير."

ورأى أن أكثر ما يقتل الحب بين الطرفين هو الاستعلاء والنرجسية، مشددا أن مفهوم "أنا أفضل منك" أو "لأنك أنت أفضل مني" لا مكان له في الحب ويؤدي إلى تدمير أي علاقة.

وأشار إلى أن الإنسان يتغير مع مرور الوقت، خاصة وأن نظرته للحياة تتغير مع النضج، وقد تتجاوز طموحاته حدودها، مؤكدا أن هذا الكلام لا ينطبق على الزواج فقط؛ بل على جميع العلاقات الإنسانية، بما في ذلك الصداقة.

وأضاف أن استمرار العلاقة الزوجية حتى النهاية يتطلب وعيا وتقاربا فكريا وثقافيا من الطرفين، مؤكدا أن التفاهم هو ما يمكن الحياة الزوجية من الاستمرار.