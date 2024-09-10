محافظ جنوب سيناء يدعو المتعثرين لمناقشة آليات تحصيل مديونيات الكهرباء

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة موقف سداد مستحقات شركة الكهرباء لدى عدد من الجهات المختلفة، وذلك بحضور رئيس مدينة شرم الشيخ ومسؤولي شركة توزيع كهرباء القناة بالمحافظة.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع موقف سداد المستحقات في مختلف مدن المحافظة، ووجه بضرورة إخطار كافة الجهات التي لم تسدد بسرعة السداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسديد مستحقات الدولة في مختلف القطاعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أشاد المحافظ بحرص بعض الفنادق والمنشآت السياحية على سداد مديونيات الكهرباء، مؤكدًا أنه سيتابع بشكل مستمر إجراءات السداد ونسب التحصيل لكافة المرافق، بما يشمل التصالح والتقنين في جميع المدن.

كما وجه المحافظ بعقد لقاء مع المتعثرين عن سداد مديونيات الكهرباء خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة آليات التحصيل وإيجاد حلول لتسهيل عملية السداد، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الدولة.