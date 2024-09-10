ألمانيا: معدل التضخم في أغسطس دون 2% لأول مرة منذ 3 سنوات

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة منذ ثلاث سنوات سجل معدل التضخم في البلاد تراجعا إلى ما دون 2%، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في أغسطس الماضي بنسبة 9ر1٪.

ويأتي الكشف عن هذا التراجع قبل يومين من اجتماع مهم للبنك المركزي الأوروبي بعد غد الخميس، حيث يتوقع العديد من مراقبي البنك خفض أسعار الفائدة.

يشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو يمنح البنك مجالا لخفض أسعار الفائدة. وفي منطقة اليورو، تشير تقديرات إلى أن معدل التضخم خلال شهر أغسطس بلغ 2ر2٪.

وفي يونيو الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25ر0% للمرة الأولى منذ بدأ التضخم في الارتفاع.

وفي يوليو الماضي، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية، وترك الباب مفتوحا أمام خفض سعر الفائدة في الاجتماع الرئيسي المقرر يوم الخميس المقبل.

وأظهرت بيانات مفصلة لشهر أغسطس أن تراجع أسعار الطاقة على وجه الخصوص بنسبة 1ر5٪ مقارنة بالعام الماضي، في حين سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا بمعدل أعلى من المتوسط عند 9ر3٪.

وسجلت أسعار المواد الغذائية - التي غالبا ما تكون محل شكوى بين السكان – ارتفاعا بنسبة 5ر1٪ فقط. ورغم ذلك ، قفزت أسعار بعض البنود، مثل زيت الزيتون.

وكشفت البيانات تراجع ضغط الأسعار على المستهلكين بعد عدة سنوات من الارتفاع الشديد في معدلات التضخم. وفي يوليو الماضي ، سجل خبراء الإحصاء ارتفاعا بلغت نسبته 3ر2 ٪ في أسعار المستهلكين بعد أن كانت نسبته في يونيو 2ر2%