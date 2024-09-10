فلسطين: مجزرة مواصي خان يونس انعكاس للفشل الدولي في وقف حرب الإبادة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها ضد شعب فلسطين؛ يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من المجازر.

وبحسب وكالة «وفا»، أكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن الوقف الفوري لإطلاق النار السبيل الوحيد لحماية المدنيين الفلسطينيين، وخلق بيئة مناسبة لإنجاز صفقة التبادل.

وأشارت إلى أن المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في مواصي خان يونس، والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 40 مواطنا وأكثر من 60 جريحاً وعدد آخر من المفقودين، هي سياسة إسرائيلية رسمية تمعن في تحويل كامل قطاع غزة إلى أرض خالية لا تصلح للحياة البشرية.

ولفتت إلى أن إفلات إسرائيل وقادتها المستمر من العقاب، وتوفير الحماية لها، يعطيها المزيد من الوقت لارتكاب أبشع أشكال القتل والتطهير العرقي والتهجير ضد المواطنين الفلسطينيين.