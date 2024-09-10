بوريل: مصر تشارك في البعثة العسكرية الأممية للحفاظ على أمن الصومال

أعرب الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن تقديره للعلاقات الثنائية المهمة القائمة بين الاتحاد ومصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، صباح الثلاثاء، أن «العلاقات مع مصر تشهد نموًا حتى وصلت إلى مستوى استراتيجي مهم».

واستشهد بمؤتمر الاستثمار الأول الناجح بين الجانبين، والذي شهد توقيع نحو 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم، باستثمارات تتجاوز 50 مليار يورو.

وأكد ثقته في قدرة مصر على معالجة التوترات القائمة في المنطقة، معقبًا: «نواصل مناقشة أفضل السبل لمعالجة تلك القضايا، ونعمل ونكافح وصولًا إلى الاستقرار والسلام».

ولفت إلى أن «مصر تشارك في البعثة العسكرية التي تشكلها الأمم المتحدة للحفاظ على أمن وسلامة الأراضي الصومالية».

ونوه أن مصر تتأثر بالوضع في السودان، مضيفًا: «هناك مليون شخص يسعون للجوء في مصر ويشكلون ضغطًا اقتصاديًا عليها، وأتفهم أنكم تبذلون جهدًا كبيرًا لدعم اللاجئين، ونحن أيضًا علينا واجب لمساعدتهم».