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إيلون ماسك يحذر من خطر داهم على الولايات المتحدة


نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 10:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 10:09 ص

حذّر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من أن بلاده تتجه نحو الإفلاس بشكل سريع، لافتًا إلى أن مدفوعات الفوائد والديون المتراكمة تجاوزت ميزانية الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماسك، خلال مقابلة على منصة إعلامية أمريكية، إنه في حال "فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، فستتاح لنا الفرصة لتنفيذ نوع نادر للغاية من إلغاء القيود التنظيمية وتقليص حجم الحكومة".

وتابع ماسك، قائلا: "إلى جانب القواعد التنظيمية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو الإفلاس بسرعة وميزانية وزارة الدفاع هي ميزانية كبيرة جدًا، تبلغ تريليون دولار سنويا، وقد تجاوزت مدفوعات الفائدة على الدين الوطني ميزانية الدفاع للتو"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، وعن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.


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