مركز نور الإسلام بنيجيريا يعلن التضامن مع مبادرة وزارة الأوقاف فعالياتها كافة

أعلن الإمام داود ألفنلا عبد المجيد، مدير مركز نور الإسلام للتعليم العربي الإسلامي بدولة نيجيريا، تضامنه الكامل مع مبادرة وزارة الأوقاف المصرية (خُلُقٌ عَظِيمٌ)، بمناسبة مولد خير الأنام نبينا محمد خلال شهر ربيع الأول.

وثمن عبد المجيد، خطوة وزارة الأوقاف المصرية باعتبار الشهر مناسبة للتعريف بسيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال مبادرة، موضحا أن أفضل ما يحتفل به المسلم المؤمن بحقيقة إرسال الرسل، ويظهر فيه حبه الشديد وفرحه المحض الخالص غير متعد فيه ولا متجاوز لحد الشريعة الإسلامية هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف محبة له وإقرارًا بفضله.

وأكد مدير مركز نور الإسلام للتعليم العربي الإسلامي بدولة نيجيريا أن المشاركة في مبادرة الأوقاف ستكون من خلال نشر وتكثيف دروس الشمائل المحمدية، وقراءة القرآن الكريم، والمسابقات المتنوعة، وقراءة سيرة النبي، وغيرها من البرامج المتنوعة، احتفالًا بهذه المناسبة العطر.