قالت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية سيجريد كاخ، إن المعاناة في غزة لا توصف، مشيرة إلى أنه «لا يمكن مقارنة ما يُنقل على شاشة التلفاز بالواقع».

وأضافت في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية لمجس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء: «أسافر إلى غزة أكثر من مرة لأن مكتبي هناك، وألتقي بنساء وفتيات وشباب وكبار السن، وأستمع إلى ذكرياتهم السيئة ومعاناتهم اليومية».

وأشارت إلى أن «الفلسطينيين بحاجة إلى الحد الأدنى للكرامة الإنسانية»، معقبة: «أنا أذهب إلى غزة لما يزيد عن 40 عامًا، ولا يمكن مقارنة ما نشاهده الآن على شاشة التلفاز بالواقع».

ونوهت أن الأطفال أصبحوا يعيشون بين الأنقاض ومحرومون من الذهاب إلى المدارس، كما أنهم يسعون للحصول على المياه.

وشددت على الحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، والاستمرار في إيصال الاحتياجات الإنسانية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة العادية رقم 162 بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وتتصدر مناقشات الاجتماع القضية الفلسطينية والوضع الملتهب في غزة والضفة الغربية، والتصعيد الإسرائيلي تجاه دول الجوار لبنان وسوريا والأردن ومصر.

كما يناقش الاجتماع الأمن المائي العربي وأزمة سد النهضة، وقضية أرض الصومال، والحرب في السودان، وأزمة اليمن، والوضع في ليبيا.