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ارتفاع عدد الفلسطينيات المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال إلى 24

رام الله - قنا
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 5:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 5:50 م

ارتفع عدد الفلسطينيات المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى 24، وذلك بعد تحويل ثلاث منهن من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية للاعتقال الإداري.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أن المعتقلات الثلاث طالبتان ومهندسة، أصدر الاحتلال بحقهن أوامر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وهن معتقلات منذ الأول من سبتمبر الجاري، لافتا إلى أن عدد المعتقلات في سجون الاحتلال يبلغ نحو 95 أسيرة.

كما نوه إلى أن هذا المعطى يتضمن فقط المعلومات لدى المؤسسات، وغالبيتهن محتجزات في سجن الدامون، ومنهن ثلاث من غزة من بينهن أم وابنتها، إلا أنه لا يتضمن كافة المعتقلات من غزة والمحتجزات في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

جدير بالذكر أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بلغ أكثر من 400، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي اعتقلن من غزة.

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