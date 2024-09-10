إمام محمدين يكشف مشكلة الاتحاد السكندري والحلول الجديدة

أكد إمام محمدين، مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر لم يرض طموحات جماهيره في الموسم الماضي، مشيرا إلى تمثل مشكلة الفريق الأساسية في تغيير غالبية قوام الفريق.

قال إمام محمدين في مداخلة هاتفية لبرنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" الموسم الماضي لم يقدم فريق الاتحاد السكندري مستوى جيد ولم يرضى طموحات جماهيره ومجلس الادارة الذي لم يبخل على الفريق في شئ".

أضاف:" مشكلة فريق الاتحاد السكندري انه بيغير نحو ٥٠ أو ٦٠٪ من تشكيلة الفريق وهو ما أثر فنيا علينا ولذلك بحثنا في سوق الانتقالات الحالي على بناء فريق جيد لفترة أطول".

أوضح:" مجلس ادارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي حرص على التعاقد مع مدرب أجنبي وهو بابافاسيليو لتطوير مستوى الفريق وتحقيق التجانس بين اللاعبين".

أتم:" تعاقدنا مع إسلام سمير من حرس الحدود وسيكون مفاجأة الدوري في موسمه الجديد، اضافة الى صفقات جيدة تعطي للفريق حالة من الاستقرار لمدة ٤ او ٥ سنوات قادمة وقابل للتطوير وتدعيم الصفوف بلاعبين أفارقة".