بوتين يتعهد بزيادة القدرات الهجومية: يجب أن تكون روسيا جاهزة للرد على أية تطورات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا عليها أن تستعد لأية تطورات، مشيرًا إلى عمل القوات الروسية على مسائل الاستخدام الأمثل للأسلحة العالية الدقة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف بوتين، خلال مناورات «أوكيان-2024»، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستواصل تعزيز قواتها البحرية وجميع أنواع القوات وزيادة قدراتها.

وأكمل: «سنواصل تعزيز قواتنا البحرية، بما في ذلك مكونها النووي الاستراتيجي، وسنعمل بشكل منهجي وشامل على تطوير جميع أنواع وفروع الجيش، وزيادة القدرات الهجومية، وتحسين تدريب أطقم السفن والوحدات الساحلية والطيران، مع الأخذ في الاعتبار القتال الحقيقي، والخبرة، والقيام بكل ما هو ضروري لتوفير حماية موثوقة لروسيا ومواطنينا».

وتابع: «الولايات المتحدة تعلن صراحة عن خططها لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، بما في ذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».

ولفت إلى أن «القوات المسلحة الأمريكية بدأت بالفعل نقل ونشر أنظمة صاروخية متقدمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ»