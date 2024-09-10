تيبكو تعيد محاولة استخراج الحطام في محطة فوكوشيما النووية اليابانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعادت الشركة المشغلة لمجمع فوكوشيما دايتشي النووي، اليوم الثلاثاء، محاولة استعادة كمية صغيرة من الوقود المنصهر من أحد المفاعلات المتضررة، بعد أن توقفت المحاولة الأولى الشهر الماضي بسبب تعقيدات فنية.

وكانت عملية الاستخراج التجريبية قد توقفت في 22 أغسطس بسبب مشاكل تم اكتشافها أثناء التحضيرات، وفقا لشركة طوكيو إلكتريك باور كامباني هولدينجز (تيبكو).

ويأتي استئناف المحاولة بعد أن أكدت شركة تيبكو تركيب الأنابيب الخمسة المستخدمة لإدخال جهاز الاسترجاع في حاوية المفاعل رقم 2 بالترتيب الصحيح، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأوضحت تيبكو في وقت سابق أن الشركة والمقاول "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" فشلا في التحقق من ترتيب تركيب الأنابيب، مما تسبب في المشاكل السابقة.

وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 880 طنا من حطام الوقود في المفاعلات رقم 1 و2 و3.

ويظل استرجاع الوقود المنصهر تحديا كبيرا ضمن خطة إيقاف تشغيل مجمع فوكوشيما دايتشي الممتد على عقود، والذي تعرض لأضرار بالغة إثر زلزال وتسونامي ضخم في مارس 2011.