جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال القيادي في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني محمد قاسم الشاعر، في منطقة قرعون.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن اغتيال الشاعر، بمثابة ضربة إضافية لقدرات حزب الله على تنفيذ هجمات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بمقتل عنصر من حزب الله يدعى «محمد الشاعر»، باستهداف دراجة في البقاع الغربي وسط لبنان.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصعيدا في حدة الاشتباكات بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أيام.