الرشق: العالم يعرف أن نتنياهو هو من أضاف شروطا ومطالب جديدة وليست حماس

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن «اتهام مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، لـ حماس بأنها غيّرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار، لا أساس له من الصحة».

وأضاف عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، أن «مزاعم كيربي بأن حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار، تماهٍ فاضح مع الموقف الإسرائيلي».

وذكر أن «إدارة بايدن العاجزة عن الضغط على نتنياهو، تعتبر أن إلقاء اللوم على حماس أقل كلفة، في ظل الانتخابات الأمريكية».

ولفت إلى أن «العالم يعرف أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو من أضاف شروطاً ومطالب جديدة، وليست حماس».

وأمس الاثنين، أكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وزعم «كيربي»، أنه لا تزال حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا إن بلاده ستواصل المحادثات وبذل كل الجهود لعودة المحتجزين لدى المقاومة إلى منازلهم.