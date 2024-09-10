وزير الزراعة: تفتت الحيازة يهدر 10% من الأراضي

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الفلاح المصري عنصر أساسي في بناء الدولة، خاصة وأنه يمثل الأمن الغذائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الإثنين، أن الدولة تقدم للفلاح عائدًا عادلًا في الزراعات التعاقدية، حيث تم تحديد سعر توريد طن القصب على 2500 جنيه ، والبنجر 2400 جنيه بزيادة تتراوح ما بين 25 و30% عن العام الماضي.

وأوضح أن وزارة الزراعة تكثف من الإرشاد الزراعي، والجولات الخاصة بالتحصينات للثروة الحيوانية، وفي نفس الوقت يتم العمل على فتح المزيد من المراكز الإرشادية.

وأفاد بأن الدولة تسعى لخلق حياة كريمة للمزارع في أغلب قرى الريف، من خلال مبادرة «حياة كريمة»، وهذا يشمل توفير العلاج المناسب، والطرق الجديدة ، والتعليم، وكافة الوسائل التي تخدم الفلاح.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير البذور عالية الإنتاجية من خلال مراكز البحوث الزراعية، وتشديد الرقابة على المبيدات لكي تكون مؤثرة وتتماشى مع الأعراف العالمية، وتوفير الأسمدة بأسعار جيدة.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تواجد الوزراء على الأرض للإطلاع على المشاكل، والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأزمات والمشاكل في وزارة الزراعة ناتجة عن تفتت الملكية، وهذا يؤدي إلى إهدار جزء من الأراضي يقدر بـ10% بسبب الممرات وخلافه، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لإعادة الدورة الزراعية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لديه رؤية واضحة لاستصلاح 4 ملايين فدان في مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر، والوادي الجديد، مما أحدث نهضة زراعية.

ونوه بأن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية.