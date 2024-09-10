وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم انتهاء وجود حماس كتشكيل عسكري في غزة

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، انتهاء وجود حماس كـ«تنظيم عسكري» في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحركة تخوض الآن «حرب عصابات»، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، الثلاثاء.

وأمس الاثنين، صرح جالانت في حوار مع صحفيين، أن اتفاق هدنة مع حركة حماس - يسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة - سيمثّل «فرصة استراتيجية» لإسرائيل لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، قال الوزير الإسرائيلي إن إعادة الرهائن هو «الشيء الصحيح الذي يجب القيام به»، مضيفاً: «إن التوصل إلى اتفاق هو أيضاً فرصة استراتيجية تمنحنا فرصة كبيرة لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,988 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 94,825 آخرين.

في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم