أفغانستان تغلق سفارتها في النرويج بعد قرار مماثل في لندن

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق سفارتها في النرويج وذلك في أعقاب إعلانها عن إنهاء عمل بعثتها الدبلوماسية في لندن.

وسوف يجري إغلاق السفارة الأفغانية في العاصمة النرويجية، أوسلو ،بعد غد الخميس، وسيجري تسليم المباني إلى وزارة الخارجية النرويجية، وفقا لنص رسالة من البعثة الأفغانية في أوسلو تم نشرها على منصة (إكس).

ويأتي هذا القرار بعد إعلان حكومة طالبان الأفغانية بأنها لم تعد تعترف بالخدمات القنصلية لبعض البعثات الدبلوماسية فى ظل الحكومة السابقة.

وقالت الحكومة الأفغانية أمس الأول الأحد إن البعثة الدبلوماسية الأفغانية في لندن ستغلق في 27 سبتمبر. وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن السبب هو أن طالبان قد فصلت جميع موظفي السفارة.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان صيف عام 2021. ومنذ ذلك الحين، ظل مستقبل العديد من الدبلوماسيين الذين عملوا فى ظل الحكومة السابقة، التي كانت مدعومة من الغرب، غير واضح. ورغم أن العديد من السفارات في أوروبا وأماكن أخرى لا تزال مفتوحة، إلا أن طالبان تتهمها بعدم التعاون معها.