الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط جميع الطائرات المسيرة الروسية التي استهدفت كييف

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أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم تخفف من حدة هجماتها الجوية على أوكرانيا والعاصمة كييف منذ بداية سبتمبر الجاري.

وقال البيان إن "الطائرات الروسية المسيرة شكلت مجددا تهديدا للعاصمة الأوكرانية في ليلة 10 أيلول الجاري"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف نحو الساعة 04:00 واستمرت لنحو ساعتين.

وقال البيان "طوال هذا الوقت، كانت الطائرات المسيرة الروسية تقترب من العاصمة من اتجاهات مختلفة. وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية جميع الطائرات المسيرة المعادية".

وبحسب سلطات المدينة، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو ضحايا.