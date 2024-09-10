 الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط جميع الطائرات المسيرة الروسية التي استهدفت كييف - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط جميع الطائرات المسيرة الروسية التي استهدفت كييف

كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 10:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 10:24 ص

أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم تخفف من حدة هجماتها الجوية على أوكرانيا والعاصمة كييف منذ بداية سبتمبر الجاري.

وقال البيان إن "الطائرات الروسية المسيرة شكلت مجددا تهديدا للعاصمة الأوكرانية في ليلة 10 أيلول الجاري"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف نحو الساعة 04:00 واستمرت لنحو ساعتين.

وقال البيان "طوال هذا الوقت، كانت الطائرات المسيرة الروسية تقترب من العاصمة من اتجاهات مختلفة. وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية جميع الطائرات المسيرة المعادية".

وبحسب سلطات المدينة، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو ضحايا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك