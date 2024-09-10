توزيع حقائب مدرسية وسلع غذائية على أهالي حدائق القبة شمال القاهرة

شهد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، فعاليات مبادرة بداية لتوزيع عدد كبير من الحقائب المدرسية والسلع الغذائية على أهالينا بحى حدائق القبة.



وأوضح فوزى، اليوم الثلاثاء، أنه تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف المساهمة فى توفير الأدوات المدرسية للطلاب وتوفير المواد الغذائية للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد.



ووجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية الشكر لجميع القائمين على هذا العمل، مؤكداً على ضرورة التواصل مع المواطنين إيمانا منا بالدور المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وحضر فعاليات المبادرة: أحمد أبوالعزب، مؤسسة تنمية المجتمع، وحاتم محمود، رئيس حى حدائق القبة، وسامح فهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات العمل الأهالى وممثلي المجتمع المدني.