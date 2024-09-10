عقدت، اليوم الثلاثاء، لجنة متابعة تنفيذ القرارات والإلتزامات لمجلس جامعة الدول العربية، اجتماعها قبيل انطلاق أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة اليمن.

وتترأس لجنة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، البحرين - رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وتضم هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى ترويكا (مجلس الجامعة على مستوى القمة تضم كل من السعودية، رئاسة القمة العربية العادية 32، والبحرين رئاسة القمة العربية العادية 33، و العراق رئاسة القمة العربية 34).

كما يضم الاجتماع ترويكا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بعضوية المغرب رئاسة الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، موريتانيا و اليمن، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وناقشت اللجنة تقريرا نصف سنوي أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين، حول متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت فى البحرين.