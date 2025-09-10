خالد عباس: إنشاء أول مدرسة لذوي الهمم في العاصمة الإدارية الجديدة

أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إنشاء أول مدرسة لذوي الهمم في المدينة.

كما أعلن عباس عن تخصيص مقر جديد للجنة البارالمبية المصرية في العاصمة الإدارية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن رعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية 2025، التي تستضيفها المدينة في الفترة من 8 إلى 18 أكتوبر المقبل بالصالة المغطاة لنادي "النادي".

حضر مراسم المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان عقد الرعاية: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، مشيرًا إلى أن نظرة أسر اللاعبين تغيرت وأصبحوا يتباهون ببطولات أبنائهم، وذلك في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية.

من جانبه، قال المهندس خالد عباس، ، إن حرص الشركة على رعاية هذا الحدث العالمي يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لإنشاء مجتمع متكامل يوفر الفرص لجميع أفراده، خاصة الرياضيين البارالمبيين وذوي الهمم.

وأكد عباس أهمية استضافة العاصمة الإدارية للبطولات العالمية كافة التي تنظمها مصر، لتسليط الضوء على التطور الكبير في التنمية والعمران في "الجمهورية الجديدة".

وبدوره، قال الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، إن اللجنة تسعى لأن تكون البطولة صديقة للبيئة، وسيتم عمل توعية بيئية لجميع المشاركين.

ويُتوقع أن يشارك في البطولة نحو 800 لاعب ولاعبة من أكثر من 73 دولة.

وتعد البطولة واحدة من أهم الفعاليات الرياضية البارالمبية عالميًا، حيث تُقام تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية، وتعد ضمن البطولات المؤهلة لـ"بارالمبياد لوس أنجلوس 2028".