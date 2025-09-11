شهد مسرح النهار، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، انعقاد اجتماع ضم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمخرج ناصر عبد المنعم، مقرر شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية، بمشاركة واسعة من الفنانين والفرق الفنية المستقلة وأعضاء النقابة.

وأكد "زكي"، خلال كلمته، أن النقابة تسعى بجدية لدعم الكيانات الفنية: "نحاول تقديم دعم للفرق المستقلة أو إيصال صوتكم للمسئولين، ومن المهم جدًا أن تعرف الجهات الرسمية من هي الفرق الحرة والمستقلة وطلباتها".

وأضاف: "مهمتنا أن نكون همزة وصل لمساعدتكم، وترتيب البيت، ومواجهة التحديات، نحن تحت أمر الفرق المستقلة ولسنا أوصياء عليكم، نحن نعرف معنى فرق حرة وفرق مستقلة، ونتمنى أن نرى مزيدًا من هذه الكيانات التي تثري الساحة الفنية".

وتابع: "قدرتنا على نجاح هذا اللقاء هي التي تسطر القادم، كثيرون يتمنون الفشل، لكن كلمة فشل ليست في قاموسنا، نفسنا نحاول نساعد، لأن هناك من ساعدونا في البدايات، ومن واجبنا أن نرد هذا الجميل".

كما شدد على أن النقابة ستُعد مذكرة رسمية للمسئولين تتضمن أبرز احتياجات ومطالب الفرق المستقلة، بما يضمن دعمها وتوفير مناخ ملائم لإبداعها.

وشارك في اللقاء عدد من الفنانين وأعضاء مجلس النقابة، من بينهم: "الفنان والمخرج سامح بسيوني، مهندس الديكور وائل عبد الله، الفنانة إيمان رجائي، الفنان علي كمالو، وآخرون".

واختتم اللقاء بتأكيد الحاضرين على أهمية استمرار هذه الاجتماعات، واعتبارها خطوة أساسية لترسيخ مكانة الفرق المستقلة كرافد حيوي للحركة المسرحية والفنية في مصر.