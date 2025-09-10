أمير قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمننها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر

تلقى أمير قطر ​تميم بن حمد آل ثاني​ اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان ​هيثم بن طارق آل سعيد.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، إن أمير البلاد أكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر.

فيما أكد سلطان عمان تضامن بلاده مع دولة قطر، وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس.

وأضاف البيان أن هيثم بن طارق أكد أن الهجوم عمل إجرامي، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديد لأمن قطر ودول المنطقة.

وبحسب البيان، شدد سلطان عمان على رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة قطر، ويقوّض أمن واستقرار المنطقة، وأكد أن سلطنة عمان تقف مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.