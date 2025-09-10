ماكرون: اختراقات الطائرات المسيرة الروسية أمر غير مقبول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختراق أكثر من 12 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي، واصفا الواقعة بـأنها " ببساطة غير مقبولة".

وكتب ماكرون عبر منصة" اكس" أطالب روسيا بإنهاء هذا الاندفاع المتهور".

وأعرب ماكرون عن تضامنه مع الشعب البولندي وحكومته.

وقد دمرت القوات الجوية البولندية أكثر من 12 طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد خلال هجمات روسية على أوكرانيا خلال الليل.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم إن الطائرات المسيرة جاءت من روسيا. وأوضح أن هذه أول مرة يتم فيها إسقاط طائرات مسيرة روسية فوق دول تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات، ولكن وقعت أضرار للمنشآت.