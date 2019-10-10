حبس شابين خنقا ربة منزل حتى الموت لسرقة مجوهراتها بالشرقية

أصدرت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار أحمد تهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لقيامهما بقتل ربة منزل وسرقة مجوهراتها بقرية " شوبك أكراش" التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على "زبيدة.ط.ا" البالغة من العمر 66 عاما، ربة منزل، جثة هامدة داخل منزلها بقرية "شوبك أكراش" التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها، فيما أفادت التحريات الأولية بأن الجريمة قد تكون بدافع السرقة، خاصة وأن مصوغات المجني عليها تمت سرقتها، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابين من جيران المجني عليها.

وتبين قيام المتهمان بالتسلل ليلًا إلى منزل المجني عليها لسرقة مصوغاتها وهي نائمة، إلا أنها استيقظت وتعرفت عليهما، فما كان منهما إلا التخلص منها وخنقها حتى الموت.

وجرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.