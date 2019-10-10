القوى العاملة الكويتية تعلن فض إضراب 900 عامل في منطقة نفطية

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أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن فض إضراب 900 عامل في مشروع نفطي بمنطقة الزور جنوب الكويت .

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي الخميس، أنه تم فض الاعتصام من قبل أطراف التعاقد ( الشركة الموردة للعمالة والعمال ) فور وصول فرق التفتيش وتم اتخاذ الإجراءات وتكليف إدارة علاقات العمل بمتابعة أسباب الإضراب.

وأوضح البيان انه تم مخاطبة ادارة المركز الوطني لمتابعة الأمور الصحية والسلامة المهنية لسكن العمال وذلك بالتنسيق مع إدارة التفتيش.

كان العمال المضربون عن العمل قد توجهوا صباح اليوم إلى الشرطة الكويتية لتسجيل قضية وذلك لتأخر صرف رواتبهم .