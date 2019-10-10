وافق رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي على بدء الدراسة لطلاب الفرقة الثانية بكلية الطب البيطري بفرعيها العربي والفرنسي لطلاب فرع الجامعة بانجامينا في دولة تشاد للعام الجامعي (2019 /2020) اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، بناء على قرار مجلس الفرع.

وقال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلابي الدكتور هشام جابر- في بيان اليوم- إن الدراسة ستبدأ للطلاب المستجدين بالفرقة الأولى بكليتي الزراعة والطب البيطري عقب انتهاء أعمال مكتب التنسيق بجامعة (انجمينا) من تسجيل الطلاب الجدد وموافاة الفرع بأسماء الطلاب.

وأضاف أنه تقرر للمرة الأولى ندب بعض أعضاء هيئة التدريس بكليتي الزراعة والطب البيطري اعتبارا من العام الجامعي الحالي، للمشاركة في الأعباء التدريسية بالفرع بنظام التدريس المكثف لبعض المقررات.

من جهته، أشار المشرف العام على فرع الجامعة بانجامينا الدكتور محمد بهي الدين محمد، إلى موافقة الدكتور رئيس الجامعة على طلب ندب بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب- الشعبة الفرنسية- لتدريس بعض المقررات لطلاب كلية العلوم الصحية بجامعة انجامينا بناء على البرتوكول الموقع بين الجامعتين، اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر المقبل.