طائرة إماراتية تهبط اضطراريا في إيران لانبعاث دخان من مقصورة القيادة

أعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني الايراني رضا جعفر زادة بان طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الاماراتية هبطت اضطراريا في مطار بجنوب إيران.

وقال جعفر زادة في تصريح أدلى به لوكالة انباء "فارس" اليوم الخميس، انه عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش) هبطت طائرة من طراز "بوينج 737" تابعة لشركة "فلاي دبي" في مطار الشهيد دستغيب في مدينة شيراز جنوب ايران حينما كانت في رحلة لها بين باكو ودبي، بعد مشاهدة دخان في مقصورة الطيار".

واشار الى ان الطائرة هبطت بسلام في مطار "الشهيد دستغيب" واضاف، ان فريق خبراء من منظمة الطيران المدني يعكف على دراسة اسباب الحادث.

وقال جعفر زادة، ان الخدمات تقدم لركاب الطائرة في المطار وفقا للضوابط المرعية.