مؤرخ إسرائيلي يدعو لتعليم أفضل لمكافحة معاداة السامية

دعا المؤرخ الإسرائيلي الكبير أفريم زوروف، إلى تعليم أشمل من أجل مكافحة معاداة السامية والعنصرية ورهاب الأجانب، وذلك بعد الهجوم الذي وقع أمس قرب كنيس يهودي بمدينة هاله الألمانية وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وقال زوروف، المعروف بـ"صائد النازيين": "نرى تصاعدا في تطرف اليمين المتطرف وتزايدا في جرائم الكراهية حول العالم. والحل بعيد المدى هو التعليم".

وأضاف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هناك بعض التعليم، إلا أنه لا يتم بالصورة المتوازنة والعميقة التي يجب أن يتم بها.. أرى أن بعض الأماكن تقوم بعمل جيد وأخرى لا".

كما اعتبر أن التعليم المرتبط بهذا الموضوع يكون في غرب ألمانيا أفضل منه في شرقها.

وقال زوروف إن الحل قصير المدى للمشكلة يتمثل في تعزيز الأمن ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.

وبينما أشاد بالأمن في ألمانيا، اعتبر أن نقص الرقابة الذاتية اللازمة من جانب شبكات التواصل الاجتماعي يمثل مشكلة عالمية.